Замминистра: Министерству труда и соцзащиты населения удалось цифровизировать 90% услуг

Министерству труда и социальной защиты населения удалось цифровизировать 90% всех предоставляемых услуг.

Министерству труда и социальной защиты населения удалось цифровизировать 90% всех предоставляемых услуг.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Керимов сказал в ходе выступления на международном форуме "Служба ASAN Азербайджан - государственные услуги ОАЭ".

А.Керимов отметил, что функционируют около 20 подсистем министерства: "Опираясь на пятилетний опыт, могу сказать, что мы уже переходим от подсистемы к надсистеме. Министерству удалось цифровизировать 90% предоставляемых услуг. Хотя пандемия и создала большие трудности, в то же время появилась возможность для осуществления цифровизации и расширения ее масштабов".