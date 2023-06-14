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Замминистра: Министерству труда и соцзащиты населения удалось цифровизировать 90% услуг

Замминистра: Министерству труда и соцзащиты населения удалось цифровизировать 90% услуг Министерству труда и социальной защиты населения удалось цифровизировать 90% всех предоставляемых услуг.
Социальная защита
14 июня 2023 г. 12:58
Замминистра: Министерству труда и соцзащиты населения удалось цифровизировать 90% услуг

Министерству труда и социальной защиты населения удалось цифровизировать 90% всех предоставляемых услуг.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Керимов сказал в ходе выступления на международном форуме "Служба ASAN Азербайджан - государственные услуги ОАЭ".

А.Керимов отметил, что функционируют около 20 подсистем министерства: "Опираясь на пятилетний опыт, могу сказать, что мы уже переходим от подсистемы к надсистеме. Министерству удалось цифровизировать 90% предоставляемых услуг. Хотя пандемия и создала большие трудности, в то же время появилась возможность для осуществления цифровизации и расширения ее масштабов".

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "ƏƏSMN xidmətlərin 90 faizinin rəqəmsallaşdırılmasına nail olub"

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