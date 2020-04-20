Замминистра: 600 тыс. граждан получат единовременную выплату за два месяца

"Безработные и неофициально работающие люди с низкими доходами, потерявшие работу из-за особого режима карантина, получат единовременную выплату не только за апрель, а за 2 месяца (380 манатов)".

Как передает Report, об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты Анар Керимов.

По его словам, 600 тысяч граждан получат единовременное пособие за два месяца:

"Если гражданин прошел регистрацию и ему полагаются эти средства, второй платеж будет произведен через 30 дней после получения средств. В рамках сотрудничества с банками наших социальных партнеров для этих людей будут открыты бесплатные банковские счета, и на их счета будут переведены деньги".