Заместитель премьер-министра: За последние 25 лет численность населения Азербайджана увеличилась примерно на 40 процентов

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Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ "Дети - это высшая ценность азербайджанского общества".

Как сообщает Report, об этом на IV Общереспубликанском форуме азербайджанских детей заявил заместитель премьер-министра, заместитель председателя правящей партии Ени Азербайджан, исполнительный секретарь Али Ахмедов.

Он отметил, что это составляет основу государственной детской политики: "Численность населения Азербайджана за последние 25 лет выросла почти на 40 процентов, а это означает, что азербайджанское общество построено на здоровой основе".

А. Ахмедов отметил, что через несколько месяцев родится 10-миллионный ребенок: "Все это возлагает на государство новые заботы, связанные с детьми заботы - почетное дело Азербайджанского государства. Мы считаем важным фактором повышение численности наших граждан, увеличение силы и могущества нашей страны. Азербайджанское общество должно расти по численности, и иметь другие параметры, определяющие потенциал нашей страны".