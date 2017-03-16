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    Заместитель премьер-министра выразил отношение к ценам на рынках в преддверии праздника

    Цены в Азербайджане не настолько высоки, как отмечает пресса© Report.az

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ "Торговцы видят, что в преддверии праздника численность покупателей растет, и они пользуются этим".

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель премьер-министра Али Ахмедов.

    "Недавно я посетил несколько маркетов, чтобы проконтролировать цены на рынке в преддверии Новруз байрамы. Мнения по поводу цен разные. Больше всех тревогу по этому поводу бьют СМИ. Во время посещения двух крупных торговых центров я заметил, что цены выросли не настолько, чтобы это вызывало обеспокоенность людей. Я был очевидцем этого", - сказал заместитель премьер-министра.

    Али Ахмедов сказал, что традиционно в Азербайджане в преддверии праздников цены всегда растут, однако этого быть не должно: "Торговцы видят, что в преддверии праздника численность покупателей растет, и они пользуются этим. Если бы было иначе, было бы лучше. Однако это реальность".

    Он отметил, что цены в Азербайджане не настолько высоки, как отмечает пресса: "Как правительство, мы обязаны не допустить повышения цен на рынке. Правительство думает по этому поводу. Если будет возможность, в преддверии праздника я вновь посещу рынки". 

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