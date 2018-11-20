Заместитель премьер-министра: В системе министерства труда и социальной защиты населения проводятся большие реформы

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Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ "В последнее время в системе министерства труда и социальной защиты населения проводятся большие реформы".

Как сообщает Report, об этом заместитель премьер-министра Али Ахмедов заявил на презентации концепции DOST, интернет портала "e-sosial", нового лого и официальной интернет страницы министерства труда и социальной защиты населения.

Он отметил, что в каждом обществе есть люди, нуждающиеся в поддержке со стороны государства: "Целью правительства Азербайджана является усиление социальной защиты лиц, нуждающихся в особой заботе. Правительство, министерство труда и социальной защиты населения планируют претворить в жизнь данный проект для более точного осуществления этой цели. Первая цель в создании агентства DOST - оказание более доступных услуг людям, вторая цель - обеспечение прозрачности, третья цель - легкое оказание услуг лицам, нуждающимся в особой поддержке. Считаю, что министерство организует эти услуги на более высоком уровне. Я надеюсь, что эту услугу полюбят нуждающиеся в социальной поддержке люди".