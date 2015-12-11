​Заместитель премьер-министра: Часть получивших квартиры, но не проживающих там вынужденных переселенцев сдали жилье

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ "Предупреждение, сделанное вынужденным переселенцам касательно выданных квартир, дало положительный результат. Часть из них сдали жилье".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель премьер-министра, председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанов.

По его словам, в соответствующие ИВ было направлено обращение касательно лиц, не проживающих в предоставленных им квартирах и не сдавших жилье: "Предусмотренные для них пособия на питание и коммунальные услуги приостановлены до тех пор, пока квартиры будут освобождены или же будет восстановлено проживание в них. Таких квартир от 47-ми до 150-ти. Правда, данная статистика не такая уж и большая. Однако, зачем квартиры должны пустовать?! Государство принимает подобный шаг, чтобы вывести вынужденных переселенцев из сложной ситуации. Ни одна квартира не должна пустовать".