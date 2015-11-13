Заместитель генсека ООН: Необходимо принимать серьезные меры против насилия в отношении женщин и девушек

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ "Каждая третья женщина в мире подвергается бытовому насилию. Подобных преступлений много и их нужно пресекать. Безнаказанность приобрела широкие масштабы. Поэтому в статистике подобного рода преступлений наблюдается тенденция к росту".

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Фонда ООН в области народонаселения, заместитель генерального секретаря ООН Бабатунде Осотимехин, выступая на прошедшей в Баку международной конференции, посвященной предотвращению бытового насилия.

По его словам, наказание преступников обязательно путем включения данного вопроса в национальную систему: "Резолюция, принятая в штабе ООН в Нью-Йорке, объединит в себе цели по устойчивому развитию до 2030 года, что приведет к изменению жизни миллиардов людей".

Официальный представитель ООН отметил, что ни одна женщина не должна оставаться в стороне от прогресса: "Необходимо принять серьезные меры против насилия в отношении женщин и девушек. Разрешение на вступление в Азербайджане в брак после совершеннолетия достойно одобрения. Женщины должны чувствовать себя в безопасности. Очень жаль, что бытовое насилие неизбежно. Резолюция, предусматривающая целью устойчивое развитие, внесет свой вклад в пресечение подобных случаев".

Исполнительный директор Фонда ООН в области народонаселения также добавил, что случаи насилия также приводят к нежелательной беременности и заражению некоторыми передающимися половым путем заболеваниям. Таким образом, бытовое насилие создает почву для возникновения ряда социальных проблем. Ранние браки предотвращают физическое и психологическое развитие девушек, что приводит к отрицательным результатам. В то же время, это увеличивает статистику абортов на ранней стадии беременности".