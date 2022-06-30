Замдиректора Центра цифровых инноваций DOST: Защита личных данных миллионов людей - нелегкая задача

"Для защиты от кибератак используются два подхода: реактивный и проактивный. Реактивный подход подразумевает защитные меры после обнаружения атаки, а проактивный - защитные меры, рассчитанные на предотвращение вероятных векторов атаки и ее завершение без

"Для защиты от кибератак используются два подхода: реактивный и проактивный. Реактивный подход подразумевает защитные меры после обнаружения атаки, а проактивный - защитные меры, рассчитанные на предотвращение вероятных векторов атаки и ее завершение без последствий".

Об этом в интервью Report заявил заместитель директора ”Центра цифровых инноваций DOST" Министерства труда и социальной защиты населения Фарид Зейналов.

Он сказал, что любая организация должна использовать больше проактивного подхода на уровне, который позволяют ее ресурсы.

По словам Ф.Зейналова, защита личных данных миллионов людей - нелегкая задача.

Интервью Report с заместителем директора "Центра цифровых инноваций DOST" Министерства труда и социальной защиты населения Фаридом Зейналовым можно прочитать здесь.