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Замдиректора Центра цифровых инноваций DOST: Защита личных данных миллионов людей - нелегкая задача

Замдиректора Центра цифровых инноваций DOST: Защита личных данных миллионов людей - нелегкая задача "Для защиты от кибератак используются два подхода: реактивный и проактивный. Реактивный подход подразумевает защитные меры после обнаружения атаки, а проактивный - защитные меры, рассчитанные на предотвращение вероятных векторов атаки и ее завершение без
Социальная защита
30 июня 2022 г. 18:00
Замдиректора Центра цифровых инноваций DOST: Защита личных данных миллионов людей - нелегкая задача

"Для защиты от кибератак используются два подхода: реактивный и проактивный. Реактивный подход подразумевает защитные меры после обнаружения атаки, а проактивный - защитные меры, рассчитанные на предотвращение вероятных векторов атаки и ее завершение без последствий".

Об этом в интервью Report заявил заместитель директора ”Центра цифровых инноваций DOST" Министерства труда и социальной защиты населения Фарид Зейналов.

Он сказал, что любая организация должна использовать больше проактивного подхода на уровне, который позволяют ее ресурсы.

По словам Ф.Зейналова, защита личных данных миллионов людей - нелегкая задача.

Интервью Report с заместителем директора "Центра цифровых инноваций DOST" Министерства труда и социальной защиты населения Фаридом Зейналовым можно прочитать здесь.

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Версия на азербайджанском языке DOST RİM-in direktor müavini: "Milyonlarla insanın fərdi şəxsi məlumatlarını qorumaq asan iş deyil"

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