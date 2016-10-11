Проект об обязательном страховании по безработице будет направлен в Кабмин Азербайджана

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ В ближайшее время на рассмотрение Кабмина Азербайджана будет направлен проект об обязательном страховании по безработице.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр труда и соцзащиты Салим Муслимов на открытии Центра службы занятости в Бинагадинском районе.

"На сегодня данный законопроект был рассмотрен всеми соответствующими структурами и мы ожидаем последнего заключения от министерства финансов Азербайджана".

По его словам, никто не застрахован от потери рабочего места и принятие подобного закона позволит людям спокойно трудиться: "В результате люди не будут бояться потерять работу и смогут требовать выполнения своих трудовых прав. То есть, данный процесс надо систематизировать".

Он указал, что в случае потери работы, будут выплачиваться пособия по безработице: "Отсутствие закона в данной сфере вызывает определенные трудности. Так, к примеру, в связи с закрытием банков в республике и началом процесса банковских консолидаций, а также в связи с закрытием ряда пунктов обмена, многие люди потеряли работу. В наши центры занятости уже обратились 2,7 тыс. человек, работавших в финансово-банковской сфере".

Министр сказал, что в целом в финансово-банковской сфере высокие зарплаты, приблизительно 1252 маната, и им надо выплачивать 70% от их зарплаты в рамках субсидий. Он добавил, что 15 млн. манатов не хватает для выплаты субсидий.