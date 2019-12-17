Захид Орудж: Вокруг темы "детских денег" устроили шумиху

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"Сейчас вокруг темы "детских денег" устроили настоящую шумиху. В этом вопросе можно прийти к оптимальному решению. Но интересно, что те, кто поднимает этот вопрос, почему-то заинтересованы именно в том, чтобы этот вопрос вылился в общественную кампанию".

Как сообщает Report, об этом председатель правления Центра социальных исследований, депутат Захид Орудж сказал на мероприятии на тему "Сотрудничество с НПО в сфере социальных услуг: достижения и перспективы".

По его словам, при этом у тех, кто так "ратует" за этот вопрос, нет даже одной фотографии с ребенком: "Эти люди с таким пафосом говорят о заботе по отношению к детям, что я, честно говоря, поражаюсь. В последующем будут приниматься решения для устранения социальных проблем. Но нам нужно сообща оценивать эти решения".