​За снесенные в Нардаране объекты 11 человек получили компенсацию

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Из-за сноса в связи с расширением дороги жилых и нежилых помещений на улице Абшерон в поселке Нардаран Сабунчинского района Баку 11 человек получили компенсацию.

Об этом Report сообщил пресс-секретарь ОАО "Азерйолсервис" Анар Наджафли.

По его словам, документы 51-го снесенного объекта также подготавливаются и в ближайшее время их владельцам выдадут компенсацию: "На очередном этапе планируется выдача компенсаций за земельные участки".

Отметим, что при проведенной на улице Абшерон переписи были зарегистрированы 96 хозяйств, попадающих под строительство дороги. 21 из них - жилые дома. За каждый квадратный метр предусматривается выдача компенсации в размере 100-400 манатов. За каждый квадратный метр жилых домов выдается по 400 манатов.