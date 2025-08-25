О нас

За семь месяцев работодатели задержали социальные выплаты на сумму до 200 тысяч манатов

За семь месяцев работодатели задержали социальные выплаты на сумму до 200 тысяч манатов За семь месяцев работодатели задержали социальные выплаты на сумму до 200 тысяч манатов
Социальная защита
25 августа 2025 г. 13:44
За семь месяцев работодатели задержали социальные выплаты на сумму до 200 тысяч манатов

Работодатели задержали выплату социальных платежей работникам на сумму до 200 тыс. манатов за период январь-июль 2025 года.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Государственной службе трудовой инспекции.

Отмечено, что в результате предпринятых мер работодатели выплатили сотрудникам положенные средства. Из общей суммы 87% пришлось на заработную плату, остальная часть включала пособия, компенсации и выплаты за причиненный ущерб.

При рассмотрении обращений Служба выявила 43 случая незаконного расторжения трудовых договоров с нарушением законодательства. Благодаря принятым мерам все эти сотрудники были восстановлены на прежних рабочих местах.

Кроме того, за семь месяцев текущего года выявлено 408 нарушений требований трудового законодательства, по которым были приняты меры в соответствии с законом.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке DƏMX: İlin yeddi ayında işəgötürənlər 200 min manatadək sosial ödənişləri gecikdirib

Экслюзивные новости

Глава “Узбекнефтегаз”: С SOCAR изучаем возможности расширения сотрудничества в сфере торговли
Глава “Узбекнефтегаз”: С SOCAR изучаем возможности расширения сотрудничества в сфере торговли
25 августа 2025 г. 13:25
Баходиржон Сидиков: “Узбекнефтегаз” проявляет интерес к ведущим нефтегазовым проектам в Азербайджане - ИНТЕРВЬЮ
Баходиржон Сидиков: “Узбекнефтегаз” проявляет интерес к ведущим нефтегазовым проектам в Азербайджане - ИНТЕРВЬЮ
25 августа 2025 г. 11:03
ГЭЦ: Результаты зачисления в вузы будут объявлены на следующей неделе
ГЭЦ: Результаты зачисления в вузы будут объявлены на следующей неделе
21 августа 2025 г. 14:32
ЕС готов к участию в новых транспортных инициативах на Южном Кавказе - ЭКСКЛЮЗИВ
ЕС готов к участию в новых транспортных инициативах на Южном Кавказе - ЭКСКЛЮЗИВ
21 августа 2025 г. 11:38
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
14 августа 2025 г. 10:55
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
14 августа 2025 г. 10:50
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
8 августа 2025 г. 12:08
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
8 августа 2025 г. 10:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi