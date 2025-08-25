За семь месяцев работодатели задержали социальные выплаты на сумму до 200 тысяч манатов

Работодатели задержали выплату социальных платежей работникам на сумму до 200 тыс. манатов за период январь-июль 2025 года.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Государственной службе трудовой инспекции.

Отмечено, что в результате предпринятых мер работодатели выплатили сотрудникам положенные средства. Из общей суммы 87% пришлось на заработную плату, остальная часть включала пособия, компенсации и выплаты за причиненный ущерб.

При рассмотрении обращений Служба выявила 43 случая незаконного расторжения трудовых договоров с нарушением законодательства. Благодаря принятым мерам все эти сотрудники были восстановлены на прежних рабочих местах.

Кроме того, за семь месяцев текущего года выявлено 408 нарушений требований трудового законодательства, по которым были приняты меры в соответствии с законом.