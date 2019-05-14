В течение года председатель Госкомитета принял более 10 тыс. вынужденных переселенцев

Сегодня председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев провел очередной прием граждан.

Как сообщили Report в Госкомитете, Р.Рзаев в порядке очередности индивидуально принял граждан, большинство из которых вынужденные переселенцы, и выслушал их обращения.

Было отмечено, что за прошедший год на приеме председателя Государственного комитета уже побывали 10 288 граждан. Из них 5758 человек были приняты в Госкомитете, 1812 человек в регионах согласно графику приема граждан руководителями центральных органов исполнительной власти городов и районов, 2718 человек - в ходе встреч на местах в районах Баку и прилегающих территориях.