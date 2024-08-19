За прошедший период этого года около 29 тыс. человек назначена инвалидность

За январь-июль текущего года Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения назначило инвалидность 28,9 тыс. лицам с ограниченными возможностями.

За январь-июль текущего года Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения назначило инвалидность 28,9 тыс. лицам с ограниченными возможностями.

Об этом Report сообщили в министерстве.

Отмечается, что 14,4 тыс. из них была назначена первичная инвалидность, 14,5 тыс. - повторная. После установления инвалидности через электронную систему этим лицам в проактивном порядке были назначены социальные выплаты (пенсии, пособия) по инвалидности.