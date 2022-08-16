За последнюю неделю единовременную выплату назначили еще более 1300 инвалидам войны

На основании поручения президента Ильхама Алиева продолжается реализация новой программы социальной поддержки - программа обеспечения единовременной выплатой лиц, получивших инвалидность в результате травм, полученных во время прохождения военной службы д

На основании поручения президента Ильхама Алиева продолжается реализация новой программы социальной поддержки - программа обеспечения единовременной выплатой лиц, получивших инвалидность в результате травм, полученных во время прохождения военной службы до 2 августа 1997 года.

Как сообщили Report в Министерстве труда и социальной защиты населения, за последнюю неделю на банковские счета более 1300 инвалидов войны, входящих в эту категорию, были переведены единовременные выплаты, о чем они были извещены посредством SMS.