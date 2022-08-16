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За последнюю неделю единовременную выплату назначили еще более 1300 инвалидам войны

За последнюю неделю единовременную выплату назначили еще более 1300 инвалидам войны На основании поручения президента Ильхама Алиева продолжается реализация новой программы социальной поддержки - программа обеспечения единовременной выплатой лиц, получивших инвалидность в результате травм, полученных во время прохождения военной службы д
Социальная защита
16 августа 2022 г. 14:24
За последнюю неделю единовременную выплату назначили еще более 1300 инвалидам войны

На основании поручения президента Ильхама Алиева продолжается реализация новой программы социальной поддержки - программа обеспечения единовременной выплатой лиц, получивших инвалидность в результате травм, полученных во время прохождения военной службы до 2 августа 1997 года.

Как сообщили Report в Министерстве труда и социальной защиты населения, за последнюю неделю на банковские счета более 1300 инвалидов войны, входящих в эту категорию, были переведены единовременные выплаты, о чем они были извещены посредством SMS.

Лица, которым не была назначена единовременная выплата в связи с отсутствием в электронных системах, а также в соответствующих архивах сведений информации о травмах, полученных ими во время прохождения военной службы до 2 августа 1997 года, а также их наследники в случае смерти лица, имеющего право на получение единовременной выплаты, должны представить соответствующие документы для получения единовременной выплаты в указанном порядке по ссылке https://sosial.gov.az/post_576347 .

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Версия на азербайджанском языке ФотоSon bir həftədə daha 1300-dən çox müharibə əlilinə birdəfəlik ödəmə təyin edilib

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