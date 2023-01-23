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За последний год мерами активной политики занятости охвачено свыше 130 тыс. человек

За последний год мерами активной политики занятости охвачено свыше 130 тыс. человек Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения в прошлом году охватило мерами активной политики занятости более 130 тысяч человек.
Социальная защита
23 января 2023 г. 17:12
За последний год мерами активной политики занятости охвачено свыше 130 тыс. человек

Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения в прошлом году охватило мерами активной политики занятости более 130 тысяч человек.

Об этом Report сообщили в МТСЗН.

40 тысяч из них были обеспечены работой, 16,1 тысячи человек - привлечены к программе самозанятости для создания своего малого бизнеса.

В прошлом году агентством также было привлечено к профессиональной подготовке 4,6 тысячи безработных. В рамках сотрудничества с работодателями для них были организованы подготовительные курсы по различным профнаправлениям и проведена работа по обеспечению их занятости.

В указанный период около 70 тысяч человек получили услуги профнаправленности. Также в рамках программы софинансирования заработной платы 2,1 тысячи человек были направлены на работу.

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Версия на азербайджанском языке Son bir ildə 130 mindən çox şəxs aktiv məşğulluq tədbirləri ilə əhatə olunub

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