За последние три года количество трудовых договоров выросло на 25%

Общее количество трудовых договоров по данным на 1 декабря текущего года по сравнению с началом 2018 года выросло на 25% (327 тыс.)

Общее количество трудовых договоров по данным на 1 декабря текущего года по сравнению с началом 2018 года выросло на 25% (327 тыс.).

Как сообщили Report в Министерстве труда и социальной защиты населения, из них 46% (около 230 тыс.) приходятся на долю частного, остальная часть - государственного секторов.

За прошедший период повышение зарплат, стимулирующие мероприятия по легализации неофициальной занятости, внедрение налогово-страховых льгот в частном секторе стали факторами, внесшими вклад в развитие рынка труда и положительно сказались на легализации трудовых отношений.

В результате продолжительной динамики роста зарплат в указанный период фонд зарплат вырос на 77% (в том числе 84% в государственном, 70% в частном секторах).