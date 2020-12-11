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За последние три года количество трудовых договоров выросло на 25% 

За последние три года количество трудовых договоров выросло на 25%  Общее количество трудовых договоров по данным на 1 декабря текущего года по сравнению с началом 2018 года выросло на 25% (327 тыс.)
Социальная защита
11 декабря 2020 г. 11:15
За последние три года количество трудовых договоров выросло на 25% 

Общее количество трудовых договоров по данным на 1 декабря текущего года по сравнению с началом 2018 года выросло на 25% (327 тыс.).

Как сообщили Report в Министерстве труда и социальной защиты населения, из них 46% (около 230 тыс.) приходятся на долю частного, остальная часть - государственного секторов.

За прошедший период повышение зарплат, стимулирующие мероприятия по легализации неофициальной занятости, внедрение налогово-страховых льгот в частном секторе стали факторами, внесшими вклад в развитие рынка труда и положительно сказались на легализации трудовых отношений.

В результате продолжительной динамики роста зарплат в указанный период фонд зарплат вырос на 77% (в том числе 84% в государственном, 70% в частном секторах).

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Версия на азербайджанском языке Son üç ildə əmək müqavilələrinin sayı 25% artıb

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