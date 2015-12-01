За последние пять лет десятки детей в Азербайджане назвали запрещенными в этом году именами

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ За последние пять лет десятки детей назвали запрещенными в этом году именами, которые не выключены в словарь личных имен Терминологической комиссии при Кабинете министров Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства юстиции, за последние 5 лет одного ребенка назвали Истекханым, а другого - Истек.

За последние 5 лет двое граждан назвали своих детей Ташаккюр.

Также за этот период 3 детей назвали Саяхат, 4 - Парлаг, 2 - Мейва, 1 - Гюльдан, 52 - Гюльдана, 1 - Джамой, 1 - Джамо, 3 - Боран, 9 - Орду, 8 - Шубай, 2 - Эда.