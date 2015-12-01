 Наверх
    Закрыть фоторежим

    За последние пять лет десятки детей в Азербайджане назвали запрещенными в этом году именами

    Среди имен есть такие, которые не выключены в словарь личных имен Терминологической комиссии

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ За последние пять лет десятки детей назвали запрещенными в этом году именами, которые не выключены в словарь личных имен Терминологической комиссии при Кабинете министров Азербайджана. 

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства юстиции, за последние 5 лет одного ребенка назвали Истекханым, а другого - Истек. 

    За последние 5 лет двое граждан назвали своих детей Ташаккюр. 

    Также за этот период 3 детей назвали Саяхат, 4 - Парлаг, 2 - Мейва, 1 - Гюльдан, 52 - Гюльдана, 1 - Джамой, 1 - Джамо, 3 - Боран, 9 - Орду, 8 - Шубай, 2 - Эда.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi