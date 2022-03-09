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За последние два месяца 772 тыс. человек выплачены соцпособия и пенсии

За последние два месяца 772 тыс. человек выплачены соцпособия и пенсии За январь-февраль 2022 года Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана выплатил социальные пособия и пенсии 772 тыс. человек.
Социальная защита
9 марта 2022 г. 11:37
За последние два месяца 772 тыс. человек выплачены соцпособия и пенсии

За январь-февраль 2022 года Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана выплатил социальные пособия и пенсии 772 тыс. человек.

Как сообщили Report в министерстве, из них 407 тыс. человек обеспечены социальным пособием, 365 тыс. - ежемесячной президентской пенсией.

На выплаты пособий было потрачено 132 млн манатов, что на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года, на выплаты пенсий - 89 млн манатов, что на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Версия на азербайджанском языке Son iki ayda 772 min şəxsə sosial müavinət və təqaüd ödənilib

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