Минтруда: За последние четыре года 151 тыс. человек назначена инвалидность

Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в течение прошедшего периода текущего года присвоило инвалидность около 54 тыс. человек, что вдвое больше соответствующ

Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в течение прошедшего периода текущего года присвоило инвалидность около 54 тыс. человек, что вдвое больше соответствующего показателя прошлого года.

Как сообщили Report в министерстве, 16-ти тыс. человек инвалидность назначена впервые, остальным - продлена ранее установленная.

После установления инвалидности им через электронную систему по степеням инвалидности были назначены пенсии или пособия в проактивном порядке. Также ряду лиц с особыми категориями инвалидности (инвалиды войны, лица с первой степенью инвалидности и др.), наравне с пенсиями и пособиями, назначены ежемесячные президентские пособия.

За 2018-2021 годы 151 тыс. человек присвоена инвалидность. Зафиксирован серьезный рост в социальных выплатах лицам с инвалидностью. В сравнении с началом 2018 года среднемесячный размер выплачиваемой пенсии вырос примерно на 70%, а среднемесячный размер пособия - в два раза. Максимальный размер пенсии вырос на 54%.

Общая годовая сумма выплат лицам с инвалидностью в форме пенсий, пособий в 2018-2021 годах увеличилась на 55% и достигла 1 млрд 611 млн манатов.