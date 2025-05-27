За последние 5 лет социальные расходы выросли на 4013,5 млн манатов

За последние 5 лет социальные расходы выросли на 4013,5 млн манатов

За последние пять лет социально-ориентированные расходы увеличились на 4013,5 миллиона манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в законопроекте "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год".

Согласно документу, в течение прошлого года совокупные социально-ориентированные расходы (фонд оплаты труда бюджетных расходов, приобретение продовольственных товаров, пенсии и социальные пособия, приобретение лекарств, обязательное медицинское страхование населения, коммунальные, коммуникационные услуги и другие мероприятия (расходы, связанные с обеспечением жильем и выплатой денежной компенсации военнослужащим, прослужившим 20 и более лет, работающим и находящимся в запасе)) были исполнены в размере 38,9% расходов государственного бюджета или на 14652,7 млн манатов, что на 303,6 млн манатов или 2,1% больше по сравнению с 2023 годом.

Отмечается, что за последние 5 лет, то есть в 2024 году по сравнению с 2020 годом, социально-ориентированные расходы в абсолютном выражении увеличились на 4013,5 млн манатов или на 37,7%.

На расходы по оплате труда, относящиеся к социально-ориентированным расходам, было направлено 8406,4 млн манатов (на 276,4 млн манатов или 3,4% больше по сравнению с 2023 годом), на расходы по социальным выплатам - 4253,0 млн манатов, на расходы по приобретению и обеспечению продовольственными товарами - 463,6 млн манатов (на 55,7 млн манатов или 13,7% больше по сравнению с 2023 годом), на расходы по приобретению лекарств, перевязочных материалов и принадлежностей - 126,8 млн манатов (на 10,7 млн манатов или 9,3% больше по сравнению с 2023 годом), на расходы, связанные с обязательным медицинским страхованием населения и реализацией государственных программ и мероприятий в сфере здравоохранения - 1368,0 млн манатов (на 104,2 млн манатов или 8,2% больше по сравнению с 2023 годом), на расходы по обеспечению жильем военнослужащих, прослуживших 20 и более лет, работающих и находящихся в запасе - 35 млн манатов.

Законопроект вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета парламента по экономической политике, промышленности и предпринимательству.