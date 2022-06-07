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За последние четыре года ежегодная сумма на пособия выросла в три раза

За последние четыре года ежегодная сумма на пособия выросла в три раза За последние четыре года предпринимались последовательные шаги по повышению пособий, пенсий, адресной помощи, предназначенных для уязвимых групп.
Социальная защита
7 июня 2022 г. 11:19
За последние четыре года ежегодная сумма на пособия выросла в три раза

За последние четыре года предпринимались последовательные шаги по повышению пособий, пенсий, адресной помощи, предназначенных для уязвимых групп.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

В то же время значительно расширился охват этих социальных выплат. Эти процессы также приводят к серьезному росту средств, выделяемых по соответствующим направлениям.

В 2018-2022 годы ежегодная сумма, выделяемая из госбюджета на пособия, выросла в 3 раза, на пенсии – 5,1 раза. Ежегодные средства, выделяемые на адресную социальную помощь, выросла на 30%.

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Версия на азербайджанском языке Son 4 ildə müavinətlər üzrə ayrılan illik vəsait 3 dəfə, təqaüdlər üzrə 5,1 dəfə artıb

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