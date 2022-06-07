За последние четыре года ежегодная сумма на пособия выросла в три раза

За последние четыре года ежегодная сумма на пособия выросла в три раза

За последние четыре года предпринимались последовательные шаги по повышению пособий, пенсий, адресной помощи, предназначенных для уязвимых групп.

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За последние четыре года предпринимались последовательные шаги по повышению пособий, пенсий, адресной помощи, предназначенных для уязвимых групп. Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения. В то же время значительно расширился охват этих социальных выплат. Эти процессы также приводят к серьезному росту средств, выделяемых по соответствующим направлениям. В 2018-2022 годы ежегодная сумма, выделяемая из госбюджета на пособия, выросла в 3 раза, на пенсии – 5,1 раза. Ежегодные средства, выделяемые на адресную социальную помощь, выросла на 30%. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram