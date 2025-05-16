За последние 27 месяцев в Нахчыване создано около 3,5 тыс. новых рабочих мест

С 1 января 2023 года по 1 апреля 2025 года в Нахчыванской Автономной Республике (АР) создано 3 492 новых рабочих места.

С 1 января 2023 года по 1 апреля 2025 года в Нахчыванской Автономной Республике (АР) создано 3 492 новых рабочих места.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом заявил заведующий отделом Госкомитета статистики Нахчыванской АР Рагим Аскеров.

Он отметил, что данный показатель примерно в 2,9 раза превышает показатель за период с 2020 по 2022 год (1217 рабочих мест).

Было отмечено, что из общего числа новых рабочих мест, созданных в Нахчыванской Автономной Республике за последние два года, 1535 приходится на государственный сектор, а 1957 - на частный.