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За последние 27 месяцев в Нахчыване создано около 3,5 тыс. новых рабочих мест

За последние 27 месяцев в Нахчыване создано около 3,5 тыс. новых рабочих мест С 1 января 2023 года по 1 апреля 2025 года в Нахчыванской Автономной Республике (АР) создано 3 492 новых рабочих места.
Социальная защита
16 мая 2025 г. 15:34
За последние 27 месяцев в Нахчыване создано около 3,5 тыс. новых рабочих мест

С 1 января 2023 года по 1 апреля 2025 года в Нахчыванской Автономной Республике (АР) создано 3 492 новых рабочих места.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом заявил заведующий отделом Госкомитета статистики Нахчыванской АР Рагим Аскеров.

Он отметил, что данный показатель примерно в 2,9 раза превышает показатель за период с 2020 по 2022 год (1217 рабочих мест).

Было отмечено, что из общего числа новых рабочих мест, созданных в Нахчыванской Автономной Республике за последние два года, 1535 приходится на государственный сектор, а 1957 - на частный.

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Версия на азербайджанском языке Son 27 ayda Naxçıvanda 3 min 492 yeni iş yeri açılıb

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