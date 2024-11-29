За последние 10 месяцев в Азербайджане 33 тыс. несовершеннолетних получили реабилитационные услуги

В январе-октябре текущего года в детских реабилитационных центрах (ДРЦ) Госагентства медико-социальной экспертизы и реабилитации реабилитационные услуги оказаны 33 тыс. несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья.

В январе-октябре текущего года в детских реабилитационных центрах (ДРЦ) Госагентства медико-социальной экспертизы и реабилитации реабилитационные услуги оказаны 33 тыс. несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, 1,7 тыс. из них прошли стационарное лечение, более 22 тыс. - амбулаторное, остальным оказаны услуги по месту жительства, онлайн, иппотерапии, мобильной реабилитации.

В настоящее время реабилитационные услуги оказываются в Детских реабилитационных центрах агентства №1 и 2 в Баку, а также в ДРЦ в Габалинском и Шамкирском районах.