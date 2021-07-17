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За полгода в Азербайджане усыновлены 54 ребенка

За полгода в Азербайджане усыновлены 54 ребенка За 6 месяцев этого года продолжались работы по возвращению детей из государственных детских учреждений в условия родной семьи.
Социальная защита
17 июля 2021 г. 10:13
За полгода в Азербайджане усыновлены 54 ребенка

За 6 месяцев этого года продолжались работы по возвращению детей из государственных детских учреждений в условия родной семьи.

Как передает Report, за этот период по желанию семей 31 ребенок был возвращен из учреждений соцслужбы Министерства труда и социальной защиты Азербайджана в родные семьи, из них 11 девочки, 20 – мальчики.

В соответствии с обращениями на портал министерства e-sosial.az в связи с усыновлением, в январе-июне были усыновлены 54 ребенка, из которых 26 мальчиков, 28 девочек.

В семьях, которые усыновили детей, проведены мониторинги, в связи с 206 усыновленными детьми было проведено 204 очных и 2 дистанционных мониторинга.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBu il 54 uşaq övladlığa verilib

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