За полгода в Азербайджане усыновлены 54 ребенка

За 6 месяцев этого года продолжались работы по возвращению детей из государственных детских учреждений в условия родной семьи.

За 6 месяцев этого года продолжались работы по возвращению детей из государственных детских учреждений в условия родной семьи.

Как передает Report, за этот период по желанию семей 31 ребенок был возвращен из учреждений соцслужбы Министерства труда и социальной защиты Азербайджана в родные семьи, из них 11 девочки, 20 – мальчики.

В соответствии с обращениями на портал министерства e-sosial.az в связи с усыновлением, в январе-июне были усыновлены 54 ребенка, из которых 26 мальчиков, 28 девочек.

В семьях, которые усыновили детей, проведены мониторинги, в связи с 206 усыновленными детьми было проведено 204 очных и 2 дистанционных мониторинга.