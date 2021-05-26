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За четыре месяца около 10 тыс. граждан получили инвалидность

За четыре месяца около 10 тыс. граждан получили инвалидность Государственная служба медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана продолжает работу по установлению группы инвалидности.
Социальная защита
26 мая 2021 г. 10:39
За четыре месяца около 10 тыс. граждан получили инвалидность

Государственная служба медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана продолжает работу по установлению группы инвалидности.

Как сообщили Report в министерстве, в январе-апреле 2021 года около 10 тыс. человек получили группу инвалидности, из них 3 178 - первичную, остальные - повторную.

После установления инвалидности этим лицам через электронную систему осуществлено назначение соответствующих социальных выплат по инвалидности.

Напомним, что определение инвалидности проводится объективно и прозрачно, без контакта гражданин-чиновник (эксперт), через электронную инфраструктуру (подсистема "инвалидность"), на основе данных, содержащихся в документах, загруженных учреждением здравоохранения в электронную систему.

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Версия на азербайджанском языке Dörd ay ərzində 10 minə yaxın şəxsə əlillik təyinatı aparılıb

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