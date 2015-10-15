Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ За 8 месяцев этого года в Азербайджане родились более 60 тройняшек.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Государственного комитета статистики Азербайджана.

Согласно информации, в январе-августе на территории страны родились 109 тыс. детей и этот показатель составил 17,2 на 1000 населения. 53,2 процентов новорожденных - мальчики, 46,8 процентов - девочки. 1970 новорожденных являются двойняшками, 63 - тройняшки.