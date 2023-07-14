За 6 месяцев этого года предприниматели получили 5 294 предупреждений в связи с рекламой

В течение 6 месяцев этого года Государственное рекламное агентство Азербайджанской Республики (ADRA) сделало предпринимателям 5 294 предупреждения, предписания и уведомления об обязательном исполнении для устранения нарушений правил наружной рекламы.

В течение 6 месяцев этого года Государственное рекламное агентство Азербайджанской Республики (ADRA) сделало предпринимателям 5 294 предупреждения, предписания и уведомления об обязательном исполнении для устранения нарушений правил наружной рекламы.

Об этом заявили в ADRA в ответ на запрос Report.

"На местах были проведены встречи с предпринимателями и даны ответы на их вопросы. В результате просветительской работы за 6 месяцев количество демонтированных объявлений сократилось на 10% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Всего за полгода в ADRA поступило 25 831 заявка на размещение наружной рекламы, разрешено размещение 10 3387 объявлений", - отмечается в сообщении.