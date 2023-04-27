За 3 месяца 28 детей усыновлено, 36 детей реинтегрировано в свои семьи

В Азербайджане в первом квартале 2023 года усыновлено 28 детей - 13 мальчиков и 15 девочек.
Об этом Report сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения.
Было отмечено, что на основании указа президента Ильхама Алиева с 1 ноября 2019 года управление в сфере усыновления возложено на министерство.
"За последние 3 месяца в результате реинтеграционных мер из учреждений социального обслуживания в свои биологические семьи возвращены 36 детей - 19 мальчиков и 17 девочек", - говорится в сообщении.