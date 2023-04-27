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За 3 месяца 28 детей усыновлено, 36 детей реинтегрировано в свои семьи

За 3 месяца 28 детей усыновлено, 36 детей реинтегрировано в свои семьи В Азербайджане в первом квартале 2023 года усыновлено 28 детей - 13 мальчиков и 15 девочек.
Социальная защита
27 апреля 2023 г. 12:54
За 3 месяца 28 детей усыновлено, 36 детей реинтегрировано в свои семьи

В Азербайджане в первом квартале 2023 года усыновлено 28 детей - 13 мальчиков и 15 девочек.

Об этом Report сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения.

Было отмечено, что на основании указа президента Ильхама Алиева с 1 ноября 2019 года управление в сфере усыновления возложено на министерство.

"За последние 3 месяца в результате реинтеграционных мер из учреждений социального обслуживания в свои биологические семьи возвращены 36 детей - 19 мальчиков и 17 девочек", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Son 3 ayda 28 uşaq övladlığa götürülüb, 36 uşaq öz ailəsinə reinteqrasiya edilib

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