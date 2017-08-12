ЮНИСЕФ: Правительство Азербайджана ищет альтернативу тюремному заключению для совершивших правонарушение детей

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ В прошлом году ЮНИСЕФ совместно с министерством юстиции, Евросоюзом и Всемирным банком подготовил программу оказания правовой помощи совершившим правонарушение детям.

Об этом заявил Report представитель ЮНИСЕФ в Азербайджане Эдвард Карвардин.

По его словам, в рамках этой программы также проведены тренинги для судей, прокуроров и адвокатов: "Думаю, что это открывает путь новым обсуждениям, как найти альтернативу тюремному заключению для детей-правонарушителей. Правительство ищет альтернативные пути. Это не означает, что мы закрываем глаза на правонарушения со стороны детей. На самом деле, они могут выйти из тюрьмы более опытными, так как вынуждены общаться в заключении с зрелыми преступниками. Поэтому в целях исправления мы можем привлечь их в специальные школы или на общественные работы".

Э.Карвардин отметил, что в то же время ЮНИСЕФ оказывает помощь в выявлении детей, склонных к правонарушениям: "Это могут быть дети из трудных семей. Это означает, что во избежание попадания детей в трудное положение мы должны привлекать к этому делу социальных работников, специалистов".