Представитель ЮНИСЕФ: Ежегодно в мире 67 тыс. подростков погибают, нанося себе увечья

"Ежегодно в мире 67 тыс. подростков погибают, нанося себе увечья".

Как сообщает Report, об этом представитель ЮНИСЕФ в Азербайджане Эдвард Карвардин сказал во время выступления на конференции, посвященной Всемирному дню психического здоровья.

По его словам, в последнее время в мире много обсуждаются вопросы психического здоровья и его воздействие на общество: "Полагаю, мы должны подумать о мерах, которые следует провести в данной области. Для нас важно принять решения, связанные с проблемами детей и молодежи, столкнувшихся с психическими трудностями".

Э.Карвардин отметил, что следует проводить соответствующие работы и для устранения рисков, с которыми могут столкнуться дети и молодежь: "Из четырех направлений, в первую очередь, следует разобраться с причинами проблем, связанных с психическим здоровьем, провоцирующими факторами. Для этого среди молодежи, подростков нужно проводить работы, анализировать собранные сведения. Особенно тщательно нужно исследовать платформы социальных медиа".