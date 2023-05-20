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ЮНИСЕФ будет реализовывать проекты в Нахчыване

ЮНИСЕФ будет реализовывать проекты в Нахчыване Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) будет реализовывать проекты в Нахчыване.
Социальная защита
20 мая 2023 г. 04:28
ЮНИСЕФ будет реализовывать проекты в Нахчыване

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) будет реализовывать проекты в Нахчыване.

Как сообщает Report, об этом заявил глава представительства ЮНИСЕФ в Азербайджанской Республике Алекс Хайкенс.

"Между Азербайджаном и ЮНИСЕФ налажено успешное сотрудничество во многих сферах. Будем осуществлять ее и с Нахчываном. Здесь мы за несколько дней ознакомились с рядом образовательных и оздоровительных учреждений. Нахчыванская городская средняя школа № 3, Нахчыванский молодежный центр и Перинатальный центр оставили очень хорошее впечатление.

Достигнута договоренность продолжать обмен мнениями по приоритетным вопросам и сотрудничать в таких сферах, как здравоохранение и образование. В дальнейшем необходимо определить, какие конкретно программы, проекты и инициативы будут в них включены", - отметил он.

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