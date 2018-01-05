Юная азербайджанская изобретательница назначена идейным защитником ASAN xidmət

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана (ASAN xidmət) Инам Керимов встретился с Рейхан Джамаловой, представившей Азербайджан на Глобальном саммите предпринимательства в Индии со своим изобретением - Реиненерджи (Rainenergy), вырабатывающим энергию из дождевой воды.

Как сообщили Report в отделе информационного обеспечения госагентства, на встрече обсудили работы, направленные на агитацию инноваций в школах и университетах, сбор идей и вопрос привлечения к процессу молодежи, и в особенности школьников.

Кроме того, как юная инновационная школьница, Р.Джамалова назначена идейным защитником госагентства.

Ей предоставлено служебное удостоверение для работы в госагентстве в течение двух лет на общественных началах и оказания поддержки в выявлении и реализации проектов обладающей инновационными идеями талантливой молодежи.