Вюсал Гусейнов: В 2018 году число посетивших страну иностранцев выросло

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Баку. 11 января. REPORT.AZ/ "В течение 2018 года зарегистрировано посещение страны 2 845 697 иностранцами и лицами без гражданства. Это показывает, что число посетивших страну иностранцев выросло на 6%".

Как сообщает Report, об этом начальник Государственной миграционной службы Вюсал Гусейнов сказал на пресс-конференции, посвященной итогам ГМС в 2018 году.

Он отметил, что в отчетный период 740 841 иностранец и лица без гражданства были зарегистрированы по месту проживания: "В течение года в Государственную миграционную службу от иностранцев и лиц без гражданства поступило 82 953 обращения в связи с продлением срока временного пребывания в стране, получением разрешения на временное или постоянное проживание, получением и восстановлением, отказом от гражданства, а также с определением гражданской принадлежности и статуса беженца, получением разрешения на работу и продлением срока имеющегося разрешения на работу".