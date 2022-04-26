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Выплаты по гособязательному личному страхованию будут назначаться в проактивном порядке

Выплаты по гособязательному личному страхованию будут назначаться в проактивном порядке После создания электронной инфраструктуры в сфере государственного обязательного личного страхования, будет создан механизм проактивного назначения этих страховых выплат посредством электронной системы.
Социальная защита
26 апреля 2022 г. 14:50
Выплаты по гособязательному личному страхованию будут назначаться в проактивном порядке

После создания электронной инфраструктуры в сфере государственного обязательного личного страхования, будет создан механизм проактивного назначения этих страховых выплат посредством электронной системы.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

После наступления страхового случая страховая выплата потерпевшему будет назначаться автоматически и на указанный в электронной системе номер телефона соответствующего лица будет отправлено SMS-уведомление об этом.

В настоящее время продолжаются работы по созданию подсистемы «Государственное обязательное личное страхование», которая станет основой этой электронной инфраструктуры.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət icbari şəxsi sığorta üzrə ödənişlər də proaktiv qaydada təyin ediləcək

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