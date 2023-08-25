Выплачены социальные пособия за август

Государственный фонд социальной защиты, подведомственный Министерству труда и социальной защиты населения, сегодня полностью выплатил августовские пособия, пенсии и адресную государственную социальную помощь.

Государственный фонд социальной защиты, подведомственный Министерству труда и социальной защиты населения, сегодня полностью выплатил августовские пособия, пенсии и адресную государственную социальную помощь.

Как сообщает Report, ранее, 8 августа, по городам Баку, Сумгаит, Абшеронскому району, а 15 августа - по регионам, а также лицам, получающим пенсии на льготных условиях, были произведены выплаты за август.

Таким образом, за этот месяц были выплачены все пенсии, пособия, стипендии и адресная государственная социальная помощь.