О нас

Выплачены социальные пособия за август

Выплачены социальные пособия за август Государственный фонд социальной защиты, подведомственный Министерству труда и социальной защиты населения, сегодня полностью выплатил августовские пособия, пенсии и адресную государственную социальную помощь.
Социальная защита
25 августа 2023 г. 17:49
Выплачены социальные пособия за август

Государственный фонд социальной защиты, подведомственный Министерству труда и социальной защиты населения, сегодня полностью выплатил августовские пособия, пенсии и адресную государственную социальную помощь.

Как сообщает Report, ранее, 8 августа, по городам Баку, Сумгаит, Абшеронскому району, а 15 августа - по регионам, а также лицам, получающим пенсии на льготных условиях, были произведены выплаты за август.

Таким образом, за этот месяц были выплачены все пенсии, пособия, стипендии и адресная государственная социальная помощь.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Avqust ayının sosial yardımları ödənilib

Экслюзивные новости

​​​​​​​Земфира Мефтахетдинова: Наши девушки порадовали нас своим выступлением на ЧМ
​​​​​​​Земфира Мефтахетдинова: Наши девушки порадовали нас своим выступлением на ЧМ
25 августа 2023 г. 15:54
Политолог: Гафанский аэропорт - новая провокация, замедляющая нормализацию между Баку и Ереваном
Политолог: Гафанский аэропорт - новая провокация, замедляющая нормализацию между Баку и Ереваном
21 августа 2023 г. 17:47
Эксперт: Франции следует поддержать законное право Азербайджана на контроль своих границ
Эксперт: Франции следует поддержать законное право Азербайджана на контроль своих границ
21 августа 2023 г. 14:07
Эксперт: Армяне направляют наблюдателей ЕС в зоны соприкосновения и провоцируют инциденты
Эксперт: Армяне направляют наблюдателей ЕС в зоны соприкосновения и провоцируют инциденты
17 августа 2023 г. 16:18
ЕC разоблачил дезинформацию Минобороны Армении
ЕC разоблачил дезинформацию Минобороны Армении
17 августа 2023 г. 13:20
Казахстанский эксперт: Армения всеми способами пытается обвинить Баку в гуманитарной катастрофе
Казахстанский эксперт: Армения всеми способами пытается обвинить Баку в "гуманитарной катастрофе"
16 августа 2023 г. 18:04
В Азербайджане до конца года 55% домохозяйств будут обеспечены оптоволоконным интернетом
В Азербайджане до конца года 55% домохозяйств будут обеспечены оптоволоконным интернетом
16 августа 2023 г. 11:40
Пресечена попытка разведывательного полета квадрокоптера ВС Армении над НАР
Пресечена попытка разведывательного полета квадрокоптера ВС Армении над НАР
16 августа 2023 г. 11:15
Политолог: Рассматривая запрос Армении, Совбез ООН отрабатывает заказ со стороны США
Политолог: Рассматривая запрос Армении, Совбез ООН отрабатывает заказ со стороны США
15 августа 2023 г. 10:52
Британский политолог: Вероятность рассмотрения Советом Безопасности ООН обращения Армении ничтожна
Британский политолог: Вероятность рассмотрения Советом Безопасности ООН обращения Армении ничтожна
14 августа 2023 г. 16:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi