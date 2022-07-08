Выплачены пенсии за июль по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району

Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана перечислил пенсии за июль по городам Баку, Сумгайыт и Абшеронскому району.

Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана перечислил пенсии за июль по городам Баку, Сумгайыт и Абшеронскому району.

Как сообщили Report в министерстве, к пенсии за июль добавлена часть предусмотренной к выплате за третий квартал суммы (50 манатов) материальной помощи пенсионерам за 2022 год (200 манатов).

Граждане могут получить пенсии в банкоматах соответствующих банков.

В ближайшие дни будут выплачены пенсии и по другим регионам республики, а также лицам, вышедшим на пенсию на льготных условиях.