Выплачены пенсии за июль по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району

Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана перечислил пенсии за июль по городам Баку, Сумгайыт и Абшеронскому району.
Как сообщили Report в министерстве, к пенсии за июль добавлена часть предусмотренной к выплате за третий квартал суммы (50 манатов) материальной помощи пенсионерам за 2022 год (200 манатов).
Граждане могут получить пенсии в банкоматах соответствующих банков.
В ближайшие дни будут выплачены пенсии и по другим регионам республики, а также лицам, вышедшим на пенсию на льготных условиях.