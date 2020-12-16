Госфонд социальной защиты завершил выплату пенсий за декабрь

Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения завершил выплату пенсий за декабрь.

Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения завершил выплату пенсий за декабрь.

Как сообщает Report, государственные служащие, лица, имеющие военные и специальные звания, также получили пенсии за декабрь.

Граждане могут получить свою пенсию в банкоматах соответствующих банков.

Пенсии за декабрь по городам Баку, Сумгайыт и Абшеронскому району были выплачены 9-го числа этого месяца.

В ближайшие дни будут выплачены социальные пособия и стипендии, а также адресная социальная помощь.