Госфонд социальной защиты завершил выплату пенсий за декабрь

Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения завершил выплату пенсий за декабрь.
Как сообщает Report, государственные служащие, лица, имеющие военные и специальные звания, также получили пенсии за декабрь.
Граждане могут получить свою пенсию в банкоматах соответствующих банков.
Пенсии за декабрь по городам Баку, Сумгайыт и Абшеронскому району были выплачены 9-го числа этого месяца.
В ближайшие дни будут выплачены социальные пособия и стипендии, а также адресная социальная помощь.