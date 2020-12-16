О нас
Report Georgia
Аудио новости

Госфонд социальной защиты завершил выплату пенсий за декабрь

Госфонд социальной защиты завершил выплату пенсий за декабрь Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения завершил выплату пенсий за декабрь.
Социальная защита
16 декабря 2020 г. 16:01
Госфонд социальной защиты завершил выплату пенсий за декабрь

Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения завершил выплату пенсий за декабрь.

Как сообщает Report, государственные служащие, лица, имеющие военные и специальные звания, также получили пенсии за декабрь.

Граждане могут получить свою пенсию в банкоматах соответствующих банков.

Пенсии за декабрь по городам Баку, Сумгайыт и Абшеронскому району были выплачены 9-го числа этого месяца.

В ближайшие дни будут выплачены социальные пособия и стипендии, а также адресная социальная помощь.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Dekabr ayının pensiyaları ödənilib

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Azercell оштрафован на 10 тысяч манатов
"Azercell" оштрафован на 10 тысяч манатов
15 декабря 2020 г. 12:57
Депутат Бундестага о заявлении от 10 ноября по Карабаху
Депутат Бундестага о заявлении от 10 ноября по Карабаху
11 декабря 2020 г. 14:48
Военный эксперт: Парад победы в Баку поставил точку в 44-дневной войне
Военный эксперт: Парад победы в Баку поставил точку в 44-дневной войне
10 декабря 2020 г. 17:52
Российский политолог: Азербайджан провёл блестящий парад Победы
Российский политолог: Азербайджан провёл блестящий парад Победы
10 декабря 2020 г. 15:49
Михайлов: Трехстороннее заявление по Карабаху воспринято как свершившийся факт
Михайлов: Трехстороннее заявление по Карабаху воспринято как свершившийся факт
7 декабря 2020 г. 14:20
Пандемия затягивается: Что делать азербайджанским предпринимателям?
Пандемия затягивается: Что делать азербайджанским предпринимателям?
4 декабря 2020 г. 16:56
Бочаров: Армения еще ответит за все преступления на оккупированных территориях
Бочаров: Армения еще ответит за все преступления на оккупированных территориях
3 декабря 2020 г. 12:23
Мать взятого в плен солдата: Не могу вынести тоску по сыну
ФотоМать взятого в плен солдата: Не могу вынести тоску по сыну
3 декабря 2020 г. 12:05
Российский политолог: Возвращение Лачинского района - это и политический успех Азербайджана
Российский политолог: Возвращение Лачинского района - это и политический успех Азербайджана
2 декабря 2020 г. 17:18
Депутат от Кельбаджара: Отдел полиции размещен в центре города
Депутат от Кельбаджара: Отдел полиции размещен в центре города
2 декабря 2020 г. 11:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi