Выплачены пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району

Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана перечислил пенсии за апрель по городам Баку, Сумгайыт и Абшеронскому району.

Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана перечислил пенсии за апрель по городам Баку, Сумгайыт и Абшеронскому району.

Как сообщили Report в министерстве, к апрельской пенсии добавлена предусмотренная на второй квартал часть (50 манатов) из 200 манатов материальной помощи, выплата которой запланирована в течение текущего года.

Граждане могут получить свои пенсии посредством банковских карт в банкоматах соответствующих банков.

В ближайшие дни будут выплачены пенсии и по другим регионам республики, а также лицам, вышедшим на пенсию на льготных условиях.