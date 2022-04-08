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Выплачены пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району

Выплачены пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана перечислил пенсии за апрель по городам Баку, Сумгайыт и Абшеронскому району.
Социальная защита
8 апреля 2022 г. 12:38
Выплачены пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району

Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана перечислил пенсии за апрель по городам Баку, Сумгайыт и Абшеронскому району.

Как сообщили Report в министерстве, к апрельской пенсии добавлена предусмотренная на второй квартал часть (50 манатов) из 200 манатов материальной помощи, выплата которой запланирована в течение текущего года.

Граждане могут получить свои пенсии посредством банковских карт в банкоматах соответствующих банков.

В ближайшие дни будут выплачены пенсии и по другим регионам республики, а также лицам, вышедшим на пенсию на льготных условиях.

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Версия на азербайджанском языке Bakı, Sumqayıt və Abşeron üzrə pensiyalar ödənilib

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