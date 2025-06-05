Выплачены пенсии по Баку, Сумгайыту, Абшерону и Нахчывану

15:03 Сегодня досрочно выплачены пенсии за июнь по городам Баку и Сумгайыт, а также Абшеронскому району.

Сегодня досрочно выплачены пенсии за июнь по городам Баку и Сумгайыт, а также Абшеронскому району.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты населения Азербайджана.

Государственный фонд социальной защиты населения при Министерстве труда и социальной защиты населения Нахчывана также досрочно осуществил выплату пенсий за июнь по автономной республике.

По другим регионам страны, включая лиц, имеющих право на пенсию на льготных условиях, пенсионные выплаты в этом месяце также будут произведены по графику.