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Выплачены пенсии по Баку, Сумгайыту, Абшерону и Нахчывану

Выплачены пенсии по Баку, Сумгайыту, Абшерону и Нахчывану 15:03 Сегодня досрочно выплачены пенсии за июнь по городам Баку и Сумгайыт, а также Абшеронскому району.
Социальная защита
5 июня 2025 г. 15:19
Выплачены пенсии по Баку, Сумгайыту, Абшерону и Нахчывану

Сегодня досрочно выплачены пенсии за июнь по городам Баку и Сумгайыт, а также Абшеронскому району.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты населения Азербайджана.

Государственный фонд социальной защиты населения при Министерстве труда и социальной защиты населения Нахчывана также досрочно осуществил выплату пенсий за июнь по автономной республике.

По другим регионам страны, включая лиц, имеющих право на пенсию на льготных условиях, пенсионные выплаты в этом месяце также будут произведены по графику.

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Версия на азербайджанском языке Bakı, Sumqayıt, Abşeron və Naxçıvan üzrə pensiyalar ödənilib

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