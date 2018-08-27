Вынужденный переселенец, обратившийся за работой посредством СМИ, трудоустроен

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Опубликованное в СМИ открытое обращение вынужденной переселенки из Ходжалы Расмии Гараевой, временно проживающей в поселке Йухары Агджакенд Геранбойского района, было изучено на месте сотрудниками министерства труда и социальной защиты населения.

Как сообщает Report, об этом заявил глава пресс-службы министерства Фазиль Талыбов."Сын Расмии Гараевой – Эльгюн Гахраманов, выйдя из мест лишения свободы, был обеспечен единовременным пособием в четырехкратном размере минимальной заработной платы (520 манат). Учитывая обращение Расмии Гараевой, ее сын был трудоустроен в Геранбое на жилищно-эксплуатационном участке Жилищно-эксплуатационного департамента при Госкомитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев", - отметил Фазиль Талыбов.