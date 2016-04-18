Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ С 18 апреля по 17 мая выездная служба ASAN xidmət окажет населению услуги в городе Хызы.

Об этом Report сообщили из отдела информационного обеспечения Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана.

Выездные услуги предлагают министерства юстиции и внутренних дел, Государственный фонд социальной защиты и Госкомитет по вопросам имущества. Граждане могут обратиться по вопросам, связанным с государственной регистрацией актов гражданского состояния, нотариальной деятельностью, выдачей или заменой удостоверений личности, заменой водительских прав и пр.