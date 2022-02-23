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Выдача пенсии ветеранам войны может начаться с первой половины марта 

Выдача пенсии ветеранам войны может начаться с первой половины марта  С первой половины марта выдача пенсии ветеранам войны может начаться также по списку, который предоставит Министерство обороны.
Социальная защита
23 февраля 2022 г. 12:43
Выдача пенсии ветеранам войны может начаться с первой половины марта 

С первой половины марта выдача пенсии ветеранам войны может начаться также по списку, который предоставит Министерство обороны.

Об этом в ответ на вопрос Report сказал министр труда и социальной защиты Сахил Бабаев.

По его словам, на сегодняшний день статус "Ветеран войны" присвоен военнослужащим 6 структур: "Началась выдача им ежемесячных пенсий. Ожидается, что в течение этого месяца Министерство обороны тоже предоставит список лиц. На сегодняшний день это единственная оставшаяся структура с самым большим контингентом. Независимо от времени подтверждения статуса, пенсия будет начислена с января".

Министерство труда и социальной защиты населения назначит ежемесячную президентскую пенсию (80 манатов) лицам, удостоенным звания “Ветеран войны”.

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Версия на английском языке War veterans may start receiving their pension benefits in early March
Версия на азербайджанском языке Martdan "Müharibə veteranı" təqaüdünün verilməsinə başlanıla bilər

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