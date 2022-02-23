Выдача пенсии ветеранам войны может начаться с первой половины марта

С первой половины марта выдача пенсии ветеранам войны может начаться также по списку, который предоставит Министерство обороны.

С первой половины марта выдача пенсии ветеранам войны может начаться также по списку, который предоставит Министерство обороны.

Об этом в ответ на вопрос Report сказал министр труда и социальной защиты Сахил Бабаев.

По его словам, на сегодняшний день статус "Ветеран войны" присвоен военнослужащим 6 структур: "Началась выдача им ежемесячных пенсий. Ожидается, что в течение этого месяца Министерство обороны тоже предоставит список лиц. На сегодняшний день это единственная оставшаяся структура с самым большим контингентом. Независимо от времени подтверждения статуса, пенсия будет начислена с января".

Министерство труда и социальной защиты населения назначит ежемесячную президентскую пенсию (80 манатов) лицам, удостоенным звания “Ветеран войны”.