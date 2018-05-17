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    Вусал Гусейнов: ГМС будет работать с полной отдачей для устранения всех неудобств

    © Report/ Firi Salim

    Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Начальник Государственной миграционной службы (ГМС) Вусал Гусейнов прокомментировал информацию о фактах коррупции в ведомстве.

    Как сообщает Report, в интервью журналистам Вусал Гусейнов сказал, что они с первых дней приступили к работе по исполнению поручений президента Ильхама Алиева, связанных с Государственной миграционной службой:

    "Уже проанализирована первичная имеющаяся ситуация. Жалобы и обращения граждан также проанализированы. Мы сами определили соответствующие направления касательно  проводимых нами разбирательств, и уже начали делать первые шаги".

    "Государственная миграционная служба будет работать с полной отдачей, чтобы устранить все неудобства, указанные замечания", - добавил В.Гусейнов.

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