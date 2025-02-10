Вугар Бехбудов: Все инвалиды Отечественной войны обеспечены автомобилями

В 2024 году все инвалиды Отечественной войны в порядке очереди получили автомобили.

В 2024 году все инвалиды Отечественной войны в порядке очереди получили автомобили.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства социального обслуживания населения Вугар Бехбудов.

Он отметил, что в послевоенный период автомобили получили 567 инвалидов войны, а всего на сегодняшний день обеспечены транспортом 7 800 льготников.

По его словам, в настоящее время очереди на автомобили нет, однако Агентство продолжит рассматривать все обращения по мере их поступления.

Бехбудов сообщил, что после Отечественной войны 6 800 семьям шехидов и ветеранам предоставлены квартиры и частные дома, в целом жильем обеспечены более 16 тыс. граждан этой категории.