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Вугар Бехбудов: Все инвалиды Отечественной войны обеспечены автомобилями

Вугар Бехбудов: Все инвалиды Отечественной войны обеспечены автомобилями В 2024 году все инвалиды Отечественной войны в порядке очереди получили автомобили.
Социальная защита
10 февраля 2025 г. 13:36
Вугар Бехбудов: Все инвалиды Отечественной войны обеспечены автомобилями

В 2024 году все инвалиды Отечественной войны в порядке очереди получили автомобили.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства социального обслуживания населения Вугар Бехбудов.

Он отметил, что в послевоенный период автомобили получили 567 инвалидов войны, а всего на сегодняшний день обеспечены транспортом 7 800 льготников.

По его словам, в настоящее время очереди на автомобили нет, однако Агентство продолжит рассматривать все обращения по мере их поступления.

Бехбудов сообщил, что после Отечественной войны 6 800 семьям шехидов и ветеранам предоставлены квартиры и частные дома, в целом жильем обеспечены более 16 тыс. граждан этой категории.

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Версия на азербайджанском языке Vüqar Behbudov: "Müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərin hamısı avtomobillə təmin edilib"

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