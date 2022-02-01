О нас
Report Georgia
Аудио новости

Вугар Бехбудов: В прошлом году иностранцы не обращались для усыновления детей из Азербайджана

Вугар Бехбудов: В прошлом году иностранцы не обращались для усыновления детей из Азербайджана В прошлом году от иностранных граждан не поступало обращений на усыновление детей из Азербайджана.
Социальная защита
1 февраля 2022 г. 12:38
Вугар Бехбудов: В прошлом году иностранцы не обращались для усыновления детей из Азербайджана

В прошлом году от иностранных граждан не поступало обращений на усыновление детей из Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сообщил председатель Агентства социальных услуг при Министерстве труда и соцзащиты населения Азербайджана Вугар Бехбудов.

По словам В.Бехбудова, в прошлом году детей отдавали на усыновление только семейным парам: "Обращений от несемейных не поступало. В ходе мониторинга семей, усыновивших детей, не было зафиксировано ни одного негативного случая. Также в прошлом году не было усыновления детей с ограниченными возможностями здоровья".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ötən il Azərbaycandan əcnəbi vətəndaşlara övladlığa uşaq verilməyib

Экслюзивные новости

Министр Михайлович: ЮГК дал импульс соединению газопроводов в Южной и Юго-Восточной Европе
Министр Михайлович: ЮГК дал импульс соединению газопроводов в Южной и Юго-Восточной Европе
31 января 2022 г. 15:27
Азербайджан и Сербия подпишут соглашение о сотрудничестве в области энергетики
Азербайджан и Сербия подпишут соглашение о сотрудничестве в области энергетики
31 января 2022 г. 14:23
Эксперт: Bulgargaz уделит серьезное внимание переговорам с Азербайджаном
Эксперт: Bulgargaz уделит серьезное внимание переговорам с Азербайджаном
31 января 2022 г. 13:46
Фарид Новрузи: В моем представлении отдыхать – это открывать для себя мир
Фарид Новрузи: "В моем представлении отдыхать – это открывать для себя мир"
30 января 2022 г. 12:05
Санкция СПГ-терминала в Александруполисе укрепит роль газопровода TAP в Европе
Санкция СПГ-терминала в Александруполисе укрепит роль газопровода TAP в Европе
29 января 2022 г. 18:03
В прошлом году Азербайджан объявил в международный розыск 57 человек
В прошлом году Азербайджан объявил в международный розыск 57 человек
29 января 2022 г. 14:34
ICGB: Линейная часть проекта по строительству IGB практически завершена
ICGB: Линейная часть проекта по строительству IGB практически завершена
28 января 2022 г. 14:17
Замминистра: HD-вещание не создаст дополнительных затрат для телеканалов
Замминистра: HD-вещание не создаст дополнительных затрат для телеканалов
28 января 2022 г. 11:24
Госкомитет будет контролировать пожертвования религиозным структурам в Азербайджане
Госкомитет будет контролировать пожертвования религиозным структурам в Азербайджане
28 января 2022 г. 10:24
Замминистра: Украинская армия более подготовлена, чем германская
Замминистра: Украинская армия более подготовлена, чем германская
26 января 2022 г. 17:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi