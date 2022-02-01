Вугар Бехбудов: В прошлом году иностранцы не обращались для усыновления детей из Азербайджана

В прошлом году от иностранных граждан не поступало обращений на усыновление детей из Азербайджана.

В прошлом году от иностранных граждан не поступало обращений на усыновление детей из Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сообщил председатель Агентства социальных услуг при Министерстве труда и соцзащиты населения Азербайджана Вугар Бехбудов.

По словам В.Бехбудова, в прошлом году детей отдавали на усыновление только семейным парам: "Обращений от несемейных не поступало. В ходе мониторинга семей, усыновивших детей, не было зафиксировано ни одного негативного случая. Также в прошлом году не было усыновления детей с ограниченными возможностями здоровья".