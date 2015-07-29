Жильцы сгоревшего здания в Хатаинском районе переехали в свои квартиры - ФОТО

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Все жители сгоревшего здания на Зыгском шоссе, 16 в Хатаинском районе переехали в свои квартиры.

Сотрудник Report ознакомился с нынешним состоянием здания и узнал мнение жильцов.

По словам жильцов, все квартиры, которые охватил пожар, отремонтированы и переданы в эксплуатацию.

Владельцы отремонтированных квартир остались довольны проделанной работой, отметив, что между прежним и нынешним обликом квартир заметна ощутимая разница.

По словам одного из жильцов, в течение двух месяцев погорельцам ежемесячно выдавали по 500 манатов на аренду жилья: "За это время пострадавшие в результате пожара квартиры были отремонтированы и сданы владельцам. Каждому погорельцу выдана компенсация в размере 15 тыс. манатов".

Несмотря на это, среди пострадавших были и недовольные: "Квартиры, в которые попала вода при тушении пожара, а также квартиры, пострадавшие от дыма, не были отремонтированы, а их владельцы не получили компенсацию".