Все больше семей в Азербайджане получают адресную соцпомощь

Количество получающих адресную социальную помощь семей в Азербайджане за последние 10 дней увеличилось на 14% или 9 500 и достигло 78 500, а число получающих помощь членов семей возросло на 40 тыс. человек, превысив 330 тыс.
Об этом сообщили Report в Министерстве труда и социальной защиты населения.
В то же время продлен срок предоставления адресной государственной социальной помощи семьям, у которых этот срок истек в период особого карантинного режима.
Среднемесячная сумма адресной помощи по сравнению с началом 2020 года выросла на 10% и превысила 222 маната.