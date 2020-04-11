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Все больше семей в Азербайджане получают адресную соцпомощь

Все больше семей в Азербайджане получают адресную помощь

© Report

Количество получающих адресную социальную помощь семей в Азербайджане за последние 10 дней увеличилось на 14% или 9 500 и достигло 78 500, а число получающих помощь членов семей возросло на 40 тыс. человек, превысив 330 тыс.

Об этом сообщили Report в Министерстве труда и социальной защиты населения.

В то же время продлен срок предоставления адресной государственной социальной помощи семьям, у которых этот срок истек в период особого карантинного режима.

Среднемесячная сумма адресной помощи по сравнению с началом 2020 года выросла на 10% и превысила 222 маната.

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