Впервые в Азербайджане состоялся фестиваль пожилых людей

В рамках конкурса "Социальные проекты", объявленного в 2019 году Общественным объединением "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева, в Азербайджане впервые состоялся фестиваль пожилых людей "Третья весна".

Как сообщает Report в первый день фестиваля с участием пожилых людей в Баку, Сумгайыте, Гяндже и Мингячевире прошел ряд мероприятий под названием "поэтический час", "музыкальные минуты", были заслушаны истории пенсионеров. Второй день фестиваля продолжился в Баку. Программа состояла из двух частей. Первая часть программы была отведена под выставку и мастер-классы, вторая – закрытию фестиваля.

Целью проекта "Третья весна" является расширение круга пожилых людей, пропаганда активного образа жизни, создание возможностей самозанятости для пожилых людей, улучшение психологического состояния и состояния здоровья.

В рамках проекта после фестиваля "Третья весна" для эффективной организации досуга пожилых людей в городе Шамахы планируется сдача в пользование центра "Йаша" (Yaşa Mərkəzi).