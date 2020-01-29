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Возвратившимся из Европы в Азербайджан помогают открыть свой бизнес

Возвратившимся из Европы в Азербайджан помогают открыть свой бизнес

Международная организация по миграции (МОМ) оказала добровольно вернувшимся из Нидерландов в Азербайджан лицам поддержку в создании деятельности, приносящей доход. 

Как сообщили Report в азербайджанском представительстве структуры, в рамках проектов "Добровольное возвращение и реинтеграция", лица, возвратившиеся из Нидерландов в страну происхождения на добровольной основе, были обеспечены реинтеграционной помощью.

В рамках проекта добровольные репатрианты при поддержке МОМ приобрели автомобили для предоставления услуг такси, считающегося прибыльным видом деятельности.

В настоящее время Международная организация по миграции оказывает соответствующую реинтеграционную помощь лицам, добровольно вернувшимся из Бельгии, Германии, Венгрии, Италии, Нидерландов, Турции и Латвии. Выделенная реинтеграционная помощь может быть потрачена на создание мелкого бизнеса, вложение капитала в существующий бизнес, улучшение образования, а также временное обеспечение жильем.

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